高雄市7日上午下起大雷雨，不只多處道路出現積水，更有人孔蓋噴出「湧泉」，而雷聲不斷也嚇壞不少民眾，網友紛紛表示嚇壞了，高雄上午豪雨在網路上也掀起一波討論，有人在PTT上留言稱「在路上跟開船一樣」。高市府水利局7日上午也接獲10件積淹水通報，目前雨勢趨緩，皆已陸續退水。

許多網友紛紛回報各地方淹水災情，更表示「在路上跟開船一樣」、「不知道幾年沒看過這種雨勢了」，也有不少網友被轟天的雷聲嚇壞，表示「恐怖到極點」、「雷聲超誇張」。

高市府水利局表示，由於高雄市區上午下起豪雨，造成部分地段出現積淹水情形，上午共接獲10件積淹水通報案件，出現在中正交流道慢車道、前鎮區成功路靠近夢時代慢車道、小港沿海路海光鋼鐵廠前機車道等地，積淹水高度大約都在10至20公分左右，目前有6處已順利退水，另外4處還在查證、處理中，但積淹水路段都未造成嚴重交通堵塞，目前雨勢已經趨緩，積淹水地段也都陸續退水中。