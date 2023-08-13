侯友宜、朱立倫同台高喊「凍蒜」。（柯宗緯攝）

國民黨總統侯友宜今（13）日高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會在林皇宮登場，現場擠爆逾2000人。（柯宗緯攝）

侯友宜怒轟，「寵民進黨，人民都在哭」，有超過6成民意要下架民進黨，更喊話要成立特偵組追查弊案。（柯宗緯攝）

國民黨總統侯友宜今（13）日高雄行程滿檔，其中高雄首場由國民黨自辦的造勢「台灣要好 高雄挺侯」團結大會在林皇宮登場，現場擠爆逾2000人。侯友宜怒轟，「寵民進黨，人民都在哭」，有超過6成民意要下架民進黨，更喊話要成立特偵組追查弊案。

侯友宜今早在高雄舉行造勢活動，會場爆棚座無虛席。侯在國民黨黨主席朱立倫等人陪同下，大進場走了近5分鐘上台。侯友宜與朱立倫牽手以及與黨籍立委參選人共同高喊「凍蒜」，營造大團結氣勢。

侯友宜致詞時提及，這次參選最大的理由，就是因為兩岸瀕臨戰爭的邊緣，他要用生命顧台灣的安全。而這幾年來看到民進黨執政零零落落，全台有6成以上民意要下架民進黨，不單是兩岸問題，社會內政問題、弊案叢生，不只光電、高端、甚至詐騙集團滿地都是。

侯友宜更指，民進黨從過去到現在發生很多事，若一條條算，算不完，「我來做總統，成立特偵組，一條條把它算清楚」，還給人民公平正義，這就是侯友宜40多年來捍衛人民生命，保護人民財產 ，最重要就是守護人民的公平正義。

話鋒一轉，侯友宜炮轟，民進黨要花錢都沒有財政紀律，錢都亂花，前瞻預算從特別預算變成常態編列一樣，最後債留子孫，這種政府很可惡。台語說「寵豬舉灶，寵子不孝」，因此「寵民進黨，人民都在哭」。

朱立倫強調，7月23日國民黨全代會所有黨代表及與會人員，共同一致支持徵召侯友宜，「我們要用團結對抗民進黨不公不義，用團結對抗所有分化、挑撥」，也會「小雞挺母雞，母雞帶小雞」，大家共同團結、共同當選。