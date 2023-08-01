全台登革熱疫情持續延燒，屏東縣至今累計2例本土登革熱病例，縣府1日為鼓勵醫師提高警覺善用NS1快篩並加強通報，推出通報獎勵機制，即日起縣內醫療院所凡執行NS1快篩並於當日完成通報，不論是否確診，每案即給予100元商品券獎勵。

屏縣府指出，屏東縣於7月30日再增1例本土登革熱確診個案，為萬丹鄉83歲男性，他於7月26日開始出現發燒、頭暈症狀，就醫通報後4天經實驗室檢驗確診，住院治療中。

縣府表示，此案為屏東縣今年第2例本土登革熱病例，近期無出國或外縣市活動史，目前感染源追查中。

對於登革熱本土疫情持續延燒，屏縣府為鼓勵醫師提高警覺善用NS1快篩並加強通報，1日推出通報獎勵機制，縣府表示，即日起縣內醫療院所凡執行NS1快篩並於當日完成通報，不論是否確診，每案即給予100元商品券獎勵，盼藉此提高基層診所通報量，以利及早發現社區潛在個案，及時啟動防治作為，避免疫情於社區擴散。