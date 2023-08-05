蔡英文總統今下午赴台北市屏東縣同鄉會創會50週年慶暨第20屆第2次會員大會。（游念育攝）

蔡英文總統今下午赴台北市屏東縣同鄉會創會50週年慶暨第20屆第2次會員大會，蔡英文致詞時表示，很高興屏東同鄉會創會50週年，她爸爸就是創會的理事長，所以如果爸爸看到今天這麼多人參加，一棒接一棒為了台灣和故鄉努力，一定很高興。今天看到這麼多屏東人，有回家的感覺。

蔡英文提到，利用這個機會跟大家說，屏東有一些進步，屏東有了榮民總醫院，過去急重症要送到高雄治療，現在複雜的心臟手術在屏東也可以手術，解決很多醫療不足的問題。

蔡英文指出，屏東今年5月屏東科學園區動土，引進綠色材料前瞻的進步產業，所以很希望發展科學園區讓屏東有新的產業和工作機會。

另外，蔡英文也提到，高鐵將會延伸到屏東，以後很方便，也是去年核定，讓台灣交通更加發展，大家回家也會更快，大家在外努力很掛念屏東，中央地方會一起合作繼續升級，讓更多人到屏東旅遊。

蔡英文說，也期待屏東同鄉會號召更多會員，讓一代一代傳承下去，屏東同鄉會在不同地方都能蓬勃發展，祝福屏東同鄉會圓滿順利，明華園也是屏東特產，大家也很期待。