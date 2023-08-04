行政院消費者保護處（下稱行政院消保處）日前抽查6個縣市36家加水站， 其中微生物「大腸桿菌群、糞便性鏈球菌、綠膿桿菌」檢測，驚見2家位於屏東的加水站驗出綠膿桿菌，食藥署依食安法第44條命其限期改正，並釐清水質污染原因，未改善可處6萬至2億元罰鍰，消保處也說，若購買該水，消費者也可要求退費。

食藥署日前依據行政院消費者保護會第82次會議決議，函示已標示「應煮沸勿生飲」加水站，所供應水品如檢出病原菌，可以從嚴對該製造業者依違反食品良好衛生規範準則規定，依食品安全衛生管理法第44條命其限期改正，並釐清水質污染原因。

為保護民眾飲用加水站之供水品質安全，行政院消保處去年針對國內7縣市的54家加水站的水質，進行重金屬砷、鉛、鎘及汞等四項化學物質檢測，檢測結果全數合格。今年4、5月間行政院消保處再與食藥署合作，於國內6個縣市的加水站合計採樣36件樣品，送請檢測「大腸桿菌群」、「糞便性鏈球菌」、「綠膿桿菌」。

鑑於飲用水是最基本的民生必需品，任何可能的衛生安全問題皆不容忽視，尤其本次檢測發現有2家加水站驗出有綠膿桿菌陽性反應，雖然煮沸後可去除病菌，但為避免民眾誤用被污染水的風險，行政院消費者保護會第82次會議決議請對於已標示「應煮沸勿生飲」加水站，所供應水品如檢出病原菌，足以代表該水站水源、環境或設備有衛生安全疑慮，得從嚴對該業者依違反GHP規定，依食品安全衛生管理法第44條命其限期改正，並釐清水質污染原因。