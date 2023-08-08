陸龜逃家逛大街險成車下亡「龜」，驚險影像曝光。

邱姓男高中生與家人神情緊張地到屏東大同派出所報案，聲稱飼養的蘇卡達象龜走出門外、至今未歸，附近遍尋不著，員警協助調閱監視器才發現，牠在路上逛大街時，險遭路過車輛撞擊，所幸遇到熱心民眾收留，並協助找到飼主。

邱姓學生表示，2個月前有人送他一隻年約4、5歲蘇卡達象龜，體重約7公斤，當天疑似趁家人開門進出之際自行離家，當發現不見後在附近來回尋找皆未發現，心裡十分焦急。

派出所員警獲報後，立即前往附近查找，並詢問鄰居是否看到象龜在路上，同時調閱附近監視器畫面，結果發現，象龜不僅偷偷外出吹風，還差點被來往的車輛撞到，發生地點就在離家不到50公尺處。

幸好該車駕駛人及時踩剎車，象龜才倖免於難，而駕駛人擔心象龜再次發生意外，將牠先帶上車，並向鄰居表示會協助送往派出所。

陸龜逃家逛大街，差點成車下亡「龜」。（警方提供）

經確認後，象龜已平安送回主人懷抱，邱男開心地向熱心駕駛及員警道謝，也表示往後會更注意門窗關閉，以避免象龜再次自行離家。