帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，有近600只空貨櫃在海面上漂流，港務公司正與颱風賽跑，加緊腳步將貨櫃打撈上岸。目前於南星計畫區待處理共31只，還有21只擱淺在沿岸，透過空拍紀錄，確認這些貨櫃位置無變化；至於天使輪油汙部分，人員與船隻於岸上待命，若發現海面上有油汙及於海象條件許可下，立即出動清汙。

港務公司應變小組近日針對漂流貨櫃，截至今（27）日上午9點，目前已掌握該輪所載運的1349只空櫃中，已拖運上岸貨櫃有233只，擱淺於南星灣內靜穩海域貨櫃計有31只，擱淺於南星灣沿岸至鳳鼻頭消波塊上貨櫃計有21只，另於打撈拖帶過程中沉沒貨櫃計有87只，其餘隨船及自然沉沒貨櫃約有977只。

港務公司表示，擱淺於鳳鼻頭沿岸的貨櫃，已透過空拍逐一將漂流貨櫃予以標記，今日與海事工程公司派員及空拍機到現場勘查，確認擱淺於南星灣內靜穩海域31只貨櫃位置無變化。

另外，有關天使倫沉船浮油處置方面，經今日緊急會議決議，請港務公司與海保署依所擬定的油汙緊急應變計畫，由海事工程公司潛水等作業人員及作業船隻於岸上待命，若發現海面上有油汙及於海象條件許可下，立即出動清汙，同時協同地方政府及各區漁會等單位建立聯繫窗口，以利及時啟動緊急應變作為。

由於因海象不佳，空拍等監控作業無法進行，今日下午打撈作業也暫停。