交通部次長祁文中26日上午持續坐鎮應變中心，與港務公司董事長李賢義、總經理陳劭良、執行副總經理王錦榮及航港局南部航務中心主任張博彥召開緊急應變會議，了解天使輪沉船案後續處理進度。會後祁文中與陳劭良立即前往鳳鼻頭沿岸視察貨櫃擱淺情形，並要求現場作業人員優先處理高風險貨櫃箱體。

港務司應變中心緊急會議。（圖片來源：高雄港務分公司提供）

因應杜蘇芮颱風來襲，25日港務公司及海事工程公司已針對沿岸擱淺之漂流貨櫃進行標記及編號，以利確認貨櫃位置作為颱風來襲前後比對依據，並同時持續進行岸際貨櫃吊掛作業，原沿岸擱淺貨櫃所估110只，經昨日上午空拍影片逐步確認初步標記約剩52只，26日海洋局仍持續協助進行沿岸擱淺貨櫃拖帶作業，相關已處理貨櫃數量持續更新中。

南星灣內25日連夜趕工，將岸邊可直接拖帶貨櫃全數完成，部分沉沒於海面之下貨櫃，經潛水人員多次下水，因夜間視線不佳無法順利打撈上岸，26日上午6時增派潛水員下水後，截至上午8時再吊掛6只上岸，經回報目前防波堤上已無發現貨櫃蹤跡，後續仍趕工吊掛中。

26日上午收受通報該輪周邊海域有部分油花，在港內待命之除污船「麥寮海洋號」，上午6時30分立即出港前往並即時處理完畢。