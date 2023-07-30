帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，持續漂流貨櫃及油汙問題，目前僅剩鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃，其餘沉沒於海底，持續搜索是否有礙行的沉沒貨櫃。目前除已限制天使輪19名船員出境，同時為確保漁民因這次事件所投入的成本與損害求償，航港局將正式發文請各漁會備妥相關單據，以利後續向船東求償。

有關天使輪漂流貨櫃後續處理部分，截至30日下午4點，擱淺於南星灣及沿岸的貨櫃，僅餘鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃，其餘均沉沒海底。港務公司今日協請海事工程公司及高雄科技大學派遣潛水員與測量船，於鳳鼻頭漁港周遭海域利用多音束側掃聲納搜尋吃水10公尺之內的海域，尋獲3處疑似沉沒貨櫃，交通部次長祁文中要求港務公司併同鳳鼻頭漁港港外1只貨櫃於明日優先處理，明日將繼續針對高雄港一二港口航道，進行搜尋是否有礙航的沉沒貨櫃。

因擱淺的貨櫃大部分均已沉沒海底，現行處理方針將以避免礙航及航安為首要原則，經應變中心會議決議，將擴大以多音束側掃聲納搜尋檢視沉沒貨櫃對航安影響海域範圍，由南星灣延伸至大鵬灣、東港及小琉球等沿岸、漁港與商港船舶的進出航道。

有關海面油汙處理，除於陸上5處觀測站，擴大岸際的監測點，包含旗津海水域場至福興宮以北、南星灣海岸線、蚵仔寮漁港、永新漁港及興達漁港等8處岸際巡視點共13處，依據各觀測站今日巡視結果，均未發現沿岸有油汙染情形。

至於海域監測部分，除無人機巡視外，協調公路總局增加空拍機及作業人力，並規畫監視責任區，並提高空拍巡視沉船鄰近海域頻率，同時海軍與漁會等相關單於作業船隻出海時，協助巡視是否有油汙情形，以即時通報。根據今日海上油汙通報，有2起零星帶狀油花事件，港務公司已於接獲通報後派遣船舶完成清理作業。

天使輪油艙堵漏部分，海事工程公司派遣兩梯次潛水人員下水檢視，目前該輪4個油艙均未發現滲油，僅一處人孔疑似有微量洩漏點，明日將再度派遣人員下水搜尋可疑滲漏油點並予以封堵。也將主動加強船體通氣孔、船體門窗、管線等防漏作業。有關油艙殘油抽除作業，海事工程公司已完成人員及裝備、船機調度，同時協請北部同業增援20位潛水人員加入該公司團隊，於海象允許前提下，立即執行船體殘油抽除作業，預計30至45天內完成。

為配合海事調查相關作業，航港局已限制天使輪所屬19名船員出境。同時為確保漁民因這次事件所投入的成本與損害求償，航港局將正式發文請各漁會備妥相關單據，以利後續向船東求償。