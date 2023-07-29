帛琉籍天使輪「ANGEL」112年7月21日凌晨於高雄港外約2.8浬處沉沒， 今日杜蘇芮颱風遠離，各部會從陸海空三面向監測海上油污，仍發現沉船處後有約1.95平方公里，長約13公里的細長狀燃油向北北西方向延伸，估計油水混合量少於0.5公噸。（海洋保育署提供／林雅惠傳真）

帛琉籍天使輪「ANGEL」112年7月21日凌晨於高雄港外約2.8浬處沉沒， 今日杜蘇芮颱風遠離，各部會從陸海空三面向監測海上油污，仍發現沉船處後有約1.95平方公里，長約13公里的細長狀燃油向北北西方向延伸，估計油水混合量少於0.5公噸。（海洋保育署提供／林雅惠傳真）

帛琉籍天使輪「ANGEL」112年7月21日凌晨於高雄港外約2.8浬處沉沒， 今日杜蘇芮颱風遠離，各部會從陸海空三面向監測海上油污，仍發現沉船處後有約1.95平方公里，長約13公里的細長狀燃油向北北西方向延伸，估計油水混合量少於0.5公噸，港務公司已出動港勤工作船海上清污，潛水人員也整裝待發，海委會也要求船東盡速採取積極措施，否則將續依海洋污染防治法裁處。

海洋保育署說明，全案由交通部主政，港公司統籌應變，海委會海保署及海巡署積極配合各項工作，自20日起持續應用油污擴散模擬、衛星及遙控無人機（UAV）等科技工具監控沈船燃油是否外洩，並調度各項應變資材及船舶清除海上油污。於26日依違反海洋污染防治法裁處船東30萬元及限制重要船員離境等行政處分，要求船東於30日前採取污染防治措施。

由於杜蘇芮颱風於27日影響高雄屏東地區，為因應船舶可能因為強風大浪造成燃油大量外洩，管碧玲指揮協調各部會合作研擬緊急應變計畫，規劃岸際、海上除油團隊，各項資材盤點整配及運送，通知相關機關於必要時啟動南區區域聯防及中區支援。

隨著颱風遠離，跨部會應變團隊隨即於今天清早出發，包括國防部、內政部空勤總隊、行政院農業委員會農航所從空中監測，海委會海巡署一百噸級艦艇出海巡視，海巡署南部分署熱顯像儀機動車於岸際監測。

綜合發現於高雄港外沈船處有油膜往北北西方向漂流，估計面積約1.95平方公里，換算油量少於0.5公噸，顯示船艙內仍可能有破損，致少量燃油從縫隙處持續外洩。港公司即出動港勤工作船攜帶吸油棉索前往清污，潛水團隊也整裝預計下水堵漏。希望藉由空中蒐集資訊，有效迅速清除海上油污，接續也將執行抽油計畫，以解決此次海洋危機。

管碧玲表示，自己的海洋自己護，感謝內政部林右昌部長、交通部祁文中次長、經濟部曾文生次長、參謀總長梅家樹、以及周美伍領導海巡署、黃向文領導海保署，李賢義領導台灣港務公司，同心協力，在颱風肆虐最嚴重時，就擬定好追污計畫。

管碧玲說，海巡署、海保署、港公司都分別開設應變中心，因應天使輪帶來的災害。這次的應變顯示，各部會都沒有本位主義，動員所有的能量，船難又遇颱風，應變的節奏是很大的挑戰，但是，透過合作無間，相信傷害可以降到最低。