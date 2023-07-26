海巡署北部分署第一岸巡隊今（26日）針對內埤、豆腐岬、神秘沙灘等熱門水域遊憩區域，實施勸離及宣導民眾於颱風警報期間勿冒險至海邊從事各項活動。（第一岸巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

海巡署北部分署第一岸巡隊今（26日）針對內埤、豆腐岬、神秘沙灘等熱門水域遊憩區域，實施勸離及宣導民眾於颱風警報期間勿冒險至海邊從事各項活動。（第一岸巡隊提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

因杜蘇芮颱風來襲，海巡署北部分署第一岸巡隊今（26日）派遣177人次59車次，針對內埤、豆腐岬、神秘沙灘、外澳海灘及蜜月灣等熱門水域遊憩區域，實施勸離及宣導民眾於颱風警報期間勿冒險至海邊從事各項活動，共勸離57人10車，違反者將依「災害防救法」裁罰，可處5萬元以上25萬元以下罰缓。

宜蘭縣政府災害應變中心今上午8時三級開設，公告風災警戒區域，如海岸線、漁港、河川等沿岸，防止民眾進入禁（限）制公告區域。遂第一岸巡隊針對縣內熱門水域遊憩區域，實施勸離及宣導民眾勿冒險至海邊從事各項活動，以確保民眾生命財產安全。

第一岸巡隊表示，民眾擅闖禁（限）制公告區域經勸導不離去者，將依「災害防救法」蒐證函送主管機關裁罰，可處5萬元以上25萬元以下罰缓；另提醒民眾切勿冒險從事各項水域遊憩活動，並隨時注意氣象資訊，若遇到救溺案件時，請儘速撥打「118」海巡服務專線，海巡署接獲通報後將立即前往救援。