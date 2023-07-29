（圖 / 海委會主席管碧玲臉書）

帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」21日於高雄港外海傾斜沉沒，500噸油料雖經封堵仍外洩，油汙一度向南綿延2平方公里。又適逢近日颱風杜蘇芮來襲，暫無法出海處理沉船滲漏油污，而海委會主席管碧玲今（29）日早於臉書發文稱：「終於可以出勤了！」國防部、海巡署、內政部、海保署人員拂曉追擊，陸海空跨部會攜手合作保護海洋，天使輪除污、堵漏工作仍持續進行。

颱風杜蘇芮來襲期間，通過海保署衛星監控，可觀察天使輪仍然持續漏油，油污往南向漂流、面積約有2平方公里、長達17公里、油量約0.6公秉。

管碧玲表示，今早5時40分，國防部量能一切就緒，空中觀測已啟動；6時18分，海巡署熱顯像儀機動車協同海保署人員，也已在旗津開設；6時35分，海巡署船艇搭載海保署人員海上觀測隊伍出發，內政部的空中能量待準備就緒，即可升空。9時正，海保署人員將隨機，從空中觀測油污狀況。

管碧玲也強調，陸、海、空三幕四隊，計劃完備，安民心，護海洋！自己的海洋自己護，管他船東在哪裡；開罰、求償皆為亡羊補牢，治理行動不能等，埋頭去做就對了！

有關天使輪一案，移民署目前已限制該船船長、大副等人員出境，高雄地檢署24日接獲最高檢察署指示後已啟動偵辦，全案有無涉及犯罪或涉犯何罪，仍待調查釐清。