帛琉籍貨櫃船「天使(ANGEL)」沉船後，有近600只空貨櫃在海面上漂流，港務公司正與颱風賽跑，加緊腳步將貨櫃打撈上岸。目前已打撈上岸共有233只、於南星計畫區待處理共31只，擱淺在其他沿岸卡在消波塊有21只，港務公司已將該等貨櫃予以標記，並隨時監控是否有漂移情形。

港務公司表示，有關沿岸擱淺的貨櫃，經高雄市政府海洋局動員協助之下，已分別於昨今日吊起29只貨櫃上岸，沿岸區域仍剩餘21只貨櫃擱淺於消波塊內。南星灣內部分，截至昨（25）日晚上尚有40只貨櫃，經調派大型機具作業下，今（26）日再上岸9只貨櫃，剩餘31只貨櫃。經查這些貨櫃因進水進沙嚴重，初步評估漂移風險不高，因須由潛水人員下水配合岸上作業，將持續待命視海況條件及可安全作業前提下，持續進行吊離作業。

經海保署派遣空拍機嚴密巡視，於今（26）日早上沉船附近發現有漂浮油花，通報港務公司後，麥寮海洋號於上午6點30分立即出發到現場收集除油，噴灑油污分散劑，已完成清除。港務公司說，將會視海況條件再度派潛水人員下水檢視油艙是否有封堵不全部分，並將立即處理。有關船體油艙之燃油，海事工程公司已完成抽油及桅桿切除計畫準備，將視海象條件許可下，盡可能加速辦理相關作業。

天使輪沉沒後原漂流海上之500至600只貨櫃，經海洋局、海保署、海巡署及各相關單位與港務公司持續聯繫並通力合作，目前於沿岸擱淺漂流貨櫃部分，僅剩屬低度風險的21只及南星灣靜穩水域內31只，港務公司已將該等貨櫃予以標記，並隨時監控是否有漂移情形。雖然杜蘇芮颱風已逐步逼進台灣，但港務公司說，仍督促海事工程公司持續趕工，盡可能將剩餘之擱淺貨櫃予以移除。