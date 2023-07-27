中央氣象局預測，中颱杜蘇芮未來往西北方向移動，預估南部今晚至明晨風雨最明顯，陸海空交通也受到部分影響，《中時新聞網》整理各項交通異動資訊，隨時更新各交通運輸狀況。

【航空】

交通部民用航空局表示，受杜蘇芮颱風影響，今（27）日截至1800，國內線取消234架次，國際暨兩岸航線取消101架次、延誤24架次。

明（28）日國內線航班共取消173架次，立榮航空北東早班機、北花取消；下午2時前本島往返馬祖及澎湖航班取消，2時後視天候狀況派飛；本島往返金門全天取消。

華信航空台東航班AE393、394、395、396，花蓮航班AE731、732，澎湖航班AE375、376、351、352、355、356、377、378、379、380、381、382、787、788、789、790，除以上航班執飛，其餘航班取消。

德安航空東線（蘭嶼、綠島）正常營運，西線（高雄－七美）DA7001、7002取消，其他航班正常。

【高鐵】

台灣高鐵公司持續監控颱風動態，並依據最新氣象資訊綜合研判，明（28）日全線正常營運，各車次列車依時刻表發車。

【台鐵】

交通部臺灣鐵路管理局統整，今（27）日24時以前列車行駛概況如下：

1、 西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)：

(1) 南下對號列車行駛至新左營。

(2) 北上對號列車由新左營發車。

(3) 區間車（基隆＝新左營間）正常行駛，（新左營＝潮州間）視風雨狀況機動行駛，(潮州=枋寮間)列車停駛。

2、 東部幹線(臺北=花蓮=臺東間)：

(1) 蘇澳新=花蓮=臺東間各級列車停駛。

(2) 臺北=花蓮間：

1. 花蓮往臺北方向由羅東(部分蘇澳新)行駛至臺北區間。

2. 臺北往花蓮方向僅行駛至羅東(部分蘇澳新)。

3. 248次(臺北19:20開)、445次(羅東21:31開)各停駛。

(三)臺北=蘇澳間區間車正常行駛。

3、 南迴線(枋寮=臺東間)：各級列車停駛。

4、 各支線：

1. 平溪/深澳線：列車停駛。

2. 內灣/六家線、集集線、沙崙線：正常行駛。

【公路】

公路總局道路預警封閉或災情統計截至今（27）日18時30分止，相關道路通阻訊息如下：

1. 預警性封閉路段8處：

(1). 台東縣海端鄉與高雄市桃源區台20線105K~198K+500(梅山口至初來)預警性封閉，其中149K~171K+500(向陽至利稻)預計28日7時開放通行，180K+675~198K+500(霧鹿至初來)預計28日14時開放通行，105K~149K(梅山口至向陽)預計28日17時開放通行。

(2). 花蓮縣富里鄉台東縣東河鄉台23線7K~25K(豐南路段至北源路段)，昨(26)日16時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(3). 花蓮縣卓溪鄉台30線0K~5K+500(卓溪至南安路段)，昨(26)日16時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(4). 花蓮縣光復鄉台11甲線4K~16K+400(東富至豐濱)，昨(26)日18時預警性封閉，視風雨情況開放通行。

(5). 高雄市桃源區台20線93K~98K+700(勤和至復興)，昨(26)日18時實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。

(6). 高雄市那瑪夏區台29線11K~23K(那瑪夏至五里埔臨時便道)，昨(26)日18時實施預警性封閉，預計28日12時開放通行。。

(7). 屏東縣三地門鄉台24線27K+400~38K(德文路口至神山路段)，昨(26)日20時實施預警性封閉，預計28日8時開放通行。

(8). 花蓮縣秀林鄉台8線114K+600至120K+500(合歡派出所前至金馬隧道東口)，今(27)日13時實施預警性封閉，視風雨情況開放通行。

2. 道路災阻2處:

(1). 台東縣海端鄉台20線171K+500~180K+675(利稻至霧鹿)坍方阻斷通行，預計28日14時開放通行。

(2). 花蓮縣秀林鄉台8線120K+500~184K+500(金馬隧道至太魯閣口)路段多處坍方落石，162K+200、179K+500(溪畔路段)量體較多，預估168K~184k(天祥至太魯閣)28日8時開放通行，120K+500~168K(金馬隧道至天祥)，視風雨及搶修情形評估開放通行。

3. 道路災情1處:

(1). 台東縣太麻里鄉台9線398K+600~400K+050(多良路段)邊坡落石，調撥北上車道雙向通行，預計28日15時恢復正常通行。

【海運】

交通部航港局天然災害應變小組18時通報，各航班異動如下：

1.受杜蘇芮颱風影響，本日(7月27日)共有17航線，計160航次停航：

(1)基隆-馬祖(南竿福澳港/東引中柱港)：全部停航(2航次)

(2)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)

(3)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)

(4)南竿-莒光：全部停航(6航次)

(5)南竿-北竿：全部停航(22航次)

(6)南竿-東引：全部停航(1航次)

(7)金門(水頭)-石井：全部停航(2航次)

(8)金門(水頭)-五通：全部停航(12航次)

(9)水頭-九宮：全部停航(8航次)

(10)高雄-馬公：全部停航(1航次)

(11)布袋-馬公：全部停航(8航次)

(12)將軍-東吉：全部停航(2航次)

(13)東港-小琉球：全部停航(50航次)

(14)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)

(15)富岡-綠島：全部停航(12航次)

(16)富岡-蘭嶼：全部停航(8航次)

(17)後壁湖-蘭嶼：全部停航(8航次)

2.預估明日(7月28日) 共有17航線(國內14航線、兩岸3航線)，計138航次停航(國內122航次、兩岸16航次)：

(1)基隆-馬祖：全部停航(2航次)

(2)台北-馬祖：全部停航(1航次)

(3)馬祖福澳-福州琅岐：全部停航(2航次)

(4)北竿白沙-福州黃岐：全部停航(2航次)

(5)南竿-莒光：部分停航(開航2航次、停航4航次)

(6)南竿-東引：全部停航(1航次)

(7)金門-五通：全部停航(12航次)

(8)水頭-九宮：全部停航(8航次)

(9)高雄-馬公：全部停航(1航次)

(10)布袋-馬公：全部停航(8航次)

(11)將軍-東吉：全部停航(4航次)

(12)東港-小琉球：全部停航(50航次)

(13)鹽埔-小琉球：全部停航(14航次)

(14)綠島-蘭嶼：全部停航(1航次)

(15)富岡-綠島：全部停航(16航次)

(16)富岡-蘭嶼：部分停航(開航2航次、停航6航次)

(17)後壁湖-蘭嶼：部分停航(開航2航次、停航6航次)