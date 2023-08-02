卡努颱風往台灣方向前進，各航空公司陸續宣布8月3日航班異動，提醒旅客注意。海運客運部分，航港局也宣布明有10航線、42航次停航。

長榮航空BR112／BR113桃園－沖繩將延後2小時15分起飛，並由A321-200放大為B777-300ER機型飛航。

中華航空CI120／CI121桃園－琉球延後，除正班機外，另加派CI2120／2121班機疏運旅客。

台灣虎航IT230桃園－沖繩那霸延後至17時起飛，IT231沖繩那霸－桃園延後至20時30分起飛。

日本航空JL097、JL098、JL099、JL809航班取消。

中國國際航空CA197／CA198上海虹橋－台北松山、CA469／CA470重慶－台北松山航班取消。

AirAsia宣布，Z2 7148／7149宿霧－台北航班取消，Z2 128馬尼拉－台北航班取消。

交通部航港局表示，8月3日共有10航線、計42航次停航，包括基隆－馬祖、馬祖福澳－福州琅岐、北竿白沙－福州黃岐、南竿－莒光、南竿－東引、台北－馬祖、綠島－蘭嶼、富岡－綠島、富岡－蘭嶼、後壁湖－蘭嶼航線全部停航。