林右昌指示相關單位必須上緊發條，做好防颱整備工作。（高鈞麟攝）

中颱杜蘇芮恐將成為4年來首個直撲台灣的颱風，預計最快晚間發布海上颱風警報，內政部長林右昌21日上午視察消防署，聽取交通部、農委會、海委會等單位簡報，他要求各單位上緊發條，與地方政府建立暢通的聯繫管道，及時監控降雨、颱風動態，從即日起暫停民眾入山申請。林也指示盡快打撈天使輪落海貨櫃，避免造成航行漁船、附近海域的危險。

中颱杜蘇芮目前位於鵝鑾鼻東南方1020公里海面上，根據中央氣象局預測，颱風行進路徑南修，但台灣東半部、西南部首當其衝，台灣全島都將壟罩在颱風暴風半徑內，恐將帶來豪大雨。

林右昌聽完各單位防颱整備工作簡報後，首先他針對天使輪沉沒事件指出，目前已打撈173個空櫃上岸，仍有90個空櫃在海上漂浮，相關單位應趁今明兩天颱風尚未實際影響台灣時，盡速將漂在海上貨櫃打撈上岸及處理油汙。

林右昌表示，杜蘇芮將是4年來首個直撲台灣的颱風，即日起暫停民眾入山申請，直到颱風遠離，相關單位掌握目前登山人數及國家森林公園、山上景點遊客數量，而綠島、蘭嶼等離島遊客輸運也須提早規畫。

林右昌要求各部會必須上緊發條，保持通訊暢通，全力做好防颱工作，各機關防颱設施務必開機檢測，氣象局即時監控颱風動態，滾動調修降雨預測，可利用多元管道發布消息。

林右昌說，東半部、西南部首當其衝，提醒鷹架、招牌、路樹得要加強固定，及時發布長浪預警，加強海岸管制。嚴防低窪地區淹水、坡地發生土石流，巡檢公路、鐵公路，提早警戒。漁船應提早進港，大陸漁工及早登岸避難，避免發災害。