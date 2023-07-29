部分孩子在換牙階段會出現「雙排牙」，此時著重清潔、觀察即可，不需急著拔牙。（台北慈濟醫院提供）

6歲小恩正逢換牙期，下排門牙處長出2顆恆齒，原來的乳牙卻沒有鬆動，媽媽擔心小恩齒列排序不齊，經台北慈濟醫院兒童牙科門診檢查，小恩的恆齒雖已完整長出，但不影響進食，也未有其他不適，建議家長仔細清潔、觀察即可，不宜急著拔除。3個月後，小恩下門牙的乳齒自然脫落，後方的恆齒逐漸長回正常位置。

乳齒鬆動脫落，恆齒萌發長出是正常的換牙過程，但乳齒尚未脫落，恆齒就長出來導致出現「雙排牙」，讓許多家長擔心影響孩子的進食、齒列排序。

台北慈濟醫院指出，人類牙齒的牙胚從懷孕時即出現在胎兒口腔中，寶寶出生6個月到10個月左右，萌發第一顆乳齒（下排門牙），2到3歲間全部乳齒萌發完畢。時至6歲，恆齒自乳齒列下方長出，乳齒日漸脫落，約11歲全數換完。

醫師陳宜宏表示，根據國外研究，換牙時期約有5成的小朋友，因門齒紊亂影響美觀與生活品質，前往牙科就診。咬合不正是飲食與生活型態轉變所造成的一種文明病，現在的孩子從小養成喝飲料、吃精緻食品，較少使用上下顎，導致牙弓發育不良與齒列擁擠紊亂。

陳宜宏說明，換牙時，乳齒的牙根會被萌出的恆齒牙胚吸收、變短，最後剩乳齒牙冠掉落，但要是恆齒的牙胚發育偏向乳齒舌側，會導致乳齒牙根未被吸收或吸收不全，形成兩套牙齒同時存在的情況。

陳宜宏說，只有當「乳齒晃動造成不適」、「影響孩童進食與營養攝取」、「因清潔死角導致牙齦發炎腫脹」、「兒童有拔牙意願」時才會建議拔牙，不是出現雙排牙就得立即拔掉。

陳宜宏強調，兒童齒列隨著恆齒陸續萌出、牙床發育，7成以上雙排牙的恆齒日後仍會隨著乳齒脫落與舌頭推擠，回到正常的位置，因此不鼓勵家長半脅迫帶小孩到診所拔牙。

陳宜宏提醒家長，在孩子的第一顆乳齒萌發後要開始使用牙刷，每天使用含氟濃度1000ppm的牙膏刷牙至少2次，預防齲齒發生。