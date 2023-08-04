由台灣環保協會贊助的「行動柑仔店」，於日前專程開車上山，為教養院生舉辦購物趣活動，由於許多院生屬於重度及極重度障礙，平時難得上街購物，對於琳琅滿目的行動柑仔店送上門來，顯得異常的興奮，並在佰元愛心會志工的陪伴下，體驗挑選購買喜愛的零嘴。

「來哦，趕緊來，泡麵30元，飲料20元…還有好吃的可樂果！」一輛「行動柑仔店」一早出現在新北市立八里愛心教養院的大門口，志工阿姨熱心的招呼吆喝著，而院生推著輪椅，伸長脖子，好想將整車的零食一口氣買下來。

其中小藍今年15歲，就讀新北特殊教育學校1年級，由於肢體嚴重萎縮，需透過輔具協助行動，當他拄著助行器下樓看到行動購物車，眼睛為之一亮；小藍在志工的協助下，開心地指著泡麵、餅乾與飲料，買好後小藍禮貌地從購物袋中拿出商品與扮演老闆的志工結帳並道謝，志工老闆還多送了一罐蘆筍汁當獎勵。

台灣環保協會理事長李淑津表示，此次活動為該會佰元愛心會基金支付，會長楊詠婷也同行陪伴，並號召愛心志工來院陪伴購物。協會輔導理事長莊振和看到行動車內的物品一掃而空，換得了一群院生滿足的笑容，非常感動，他說下次要準備更多的商品，他還邀請院生參加8月15日的樂活新北「愛與陪伴」關懷弱勢暨社福宣導活動。

新北市立八里愛心教養院院長謝鑫敏表示，感謝台灣環保協會及佰元愛心會所有志工夥伴的贊助與陪伴，為了讓院生們感受買賣過程中的互動，社工還特別製作佰元購物券，不僅可以感受購物的樂趣，也讓院生將平時課程所學錢幣與購物認知等常識，有實際體驗的機會，以增加生活自理能力。