由財團法人台灣永續能源研究基金會（TCSA）主辦的「2023亞太暨台灣永續行動獎」，日前舉行頒獎典禮。明志科技大學分別以「經濟永續的點點滴滴」及「社區行動的全球化教育」行動方案獲得銀、銅級獎，這也是該校連續3年再次獎項獲得肯定。

明志科大管理暨設計學院以「經濟永續的點點滴滴」行動方案獲得「SDG9工業、創新基礎建設」銀級獎。該方案透過整合地區跨域專業團隊及工業區服務中心，以提升企業競爭力、助力企業推動ESG行動方案、推動公平透明經濟交易與締造良善多元夥伴關係四大方向為主軸，成功連結25家SDGs議題技術或研發輔導，協助傳統廠商智慧轉型而獲獎。

獲得銅級獎的則是由通識中心社會責任推動辦公室所建構的「社區行動的全球化教育」，以SDG4「優質教育」和SDG10「減少不平等」為推動目標，將社區打造成為知識與文化交流的場域。不僅與公共圖書館、文物館和在地學校合作，引導師生和新住民推動多元文化課程，也與新北市勞工局、社會局合作，建構移工與新住民支持社群，促進在地弱勢族群互助學習，實現社區共融而獲評審團青睞。

明志科大表示，SDGs、ESG等永續議題近年已成為全球公民共同關心的願景，世界各大學紛紛展開更多合作以關注SDGs議題。校方承接教育部三期大學社會責任計畫，致力於社區和環境議題，同時積極促進與各級學校的合作，共同推動相關教育行動，期盼藉由培養具有獨特觀點和卓越能力的新世代學子，應對當前緊迫的發展挑戰，透過教育行動，實踐永續發展理念。