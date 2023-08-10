因應氣候變化，預防頻繁的短時強降雨，新北市水利局建置117支淹水感應器，讓監測到的淹水深度能第一時間回傳智慧防汛平台，並完整記錄積淹水水位，讓防災人員了解雨水下水道排水系統是否正常發揮，縮短1至2小時的應變時間，強化積淹水的預防與處理。

這117支淹水感應器目前安裝在各區重要的積淹水熱點，水利局長宋德仁表示，這些感測器具備自動連續監測的特性，在積水達5公分時，便會與智慧防汛平台整合發送推播訊息，之後每分鐘自動更新積水深度，後續積水達10公分時再推播，讓防汛人員只要透過智慧型手機就可以即時掌握積淹水的最新情況，取代以往必須透過人力來巡查。

宋德仁指出，6月底發生的幾場強降雨，都具有延時縮短、區域集中的特性，特別是延時縮短，若換算成時雨量都是破百毫米等級，遠超過道路側溝及雨水下水道的排水能力，因此只要排水系統正常發揮，路面暫時的積水屬於正常排水歷程，在10至20分鐘內便能完成退水。

所以6月30日下午發生在三重的強降雨，因為有淹水感測器的建置，在下午4時許雨停後，因有樹葉堵住進水格柵，導致上游的重安街13巷內積水遲遲未退，防汛人員收到訊息後，能夠即時請巡查人員到場排除積淹水的情形。

水利局表示，因氣候型態轉變，瞬間降雨都有可能致災，必須化被動為主動，建立最完整的防汛機制，朝「不怕水淹、與水共存」的方向努力，擁有迅速復原的能力，不僅讓淹水範圍變小，也縮短時間，降低短延時強降雨所帶來的威脅。