2023新北市兒童藝術節將於明（5）日正式開跑，淡水古蹟博物館也加入行列中，推出期間限定的「揮灑吧！多彩淡古」，主打微型系的寫生風格，只要到9處古蹟寫生，就可以獲得限定禮物，且淡古博更意外發現有資深職員竟是寫生好手，精美畫作令旅客驚呼連連。

新北市立淡水古蹟博物館配合2023新北市兒童藝術節在得忌利士洋行推出期間限定的「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生活動，活動從7月29日開跑後就吸引超過上百位民眾參與，且值得一提的是，在淡古任職近10年的林昱伶平時工作認真負責，這次舉辦微型寫生活動令她技癢，在閒暇之餘手繪多幅古蹟畫作，不僅令遊客直呼「高手真的都在民間」，也意外曝光她的藝術天分。

林昱伶說，自己從小就喜歡利用畫畫來記錄生活，在古蹟服務的每一天都在欣賞建築之美，百看不膩，最近看到遊客參與寫生活動非常熱烈，想偷偷露一手，沒想到被同事們發現隱藏的秘密。

「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生活動推薦遊客先至得忌利士洋行，透過常設展《淡水古蹟微型博物館》抽出當日的運勢籤，領取專屬色系的微型寫生紙及畫筆，再到淡水紅毛城、又稱小白宮的前清淡水關稅務司官邸、淡水海關碼頭、淡水街長多田榮吉故居、滬尾礮台、淡水日本警官宿舍、得忌利士洋行、淡水木下靜涯舊居或滬尾小學校禮堂等9處古蹟寫生，完成後可兌換淡古與台農的聯名保久乳3瓶。

淡古館長黃麗鈴表示，8月份的暑假活動非常多元，包括已開跑的「揮灑吧！多彩淡古」微型寫生活動，將於下周登場的「小小藝術家夏令營」及第二屆「新北文化遺產小小導覽員」培訓計畫也正在招募中，歡迎大家捉住暑假的尾巴，參加古蹟精心規劃的系列活動。