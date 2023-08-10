新北市一名30多歲女子日前在室內親水設施玩水，感染福氏內格里阿米巴原蟲腦膜腦炎，7月26日出現頭痛及肩頸僵硬症狀，後續出現發燒、畏寒、頭痛、頸部疼痛抽搐就醫，搶救後仍於8月1日病亡，疾管署表示，在溫暖的淡水、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現福氏內格里阿米巴原蟲蹤跡，該疾病的潛伏期約1至7天，發病後死亡率約99%。

疾管署表示，食腦變形蟲（又稱福氏內格里阿米巴原蟲，Naegleria fowleri）好發於夏季，為淡水湖泊、河流中自然生存的單細胞寄生蟲，喜好溫暖環境，能生存於46℃的溫熱環境中，在更高的溫度下也可短暫存活，在溫暖的淡水（如湖泊及河川）、溫泉水、工廠排出的溫水、含氯量不足的游泳池、熱水器及土壤中都可發現其蹤跡。

疾管署指出，在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，會沿著嗅覺神經進入腦部而發病，因此從事戲水或溫泉活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中；另在自然水域戲水，也應避免攪動底部池水或淤泥，若戲水或泡溫泉後出現發燒、頭痛、噁心或嘔吐等症狀，就要盡速就醫。

疾管署說，感染食腦變形蟲的潛伏期約1至7天，發病後病程進展快速，初期症狀為頭痛、發燒、噁心、嘔吐，之後出現頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀，發病後死亡率約99%。但喝下遭病原體污染的水不會被感染，也不會透過人與人接觸傳播。