北部30多歲女性感染俗稱「食腦蟲」的福氏內格里阿米巴原蟲，引發腦膜腦炎，發病7天就病逝。個案發病前兩度前往新北某室內親水設施，疾病管制署今天（15）表示，近期與新北衛生局三度前往採檢，共採檢10處、56件檢體，其中3處、14件為陰性，其餘檢驗結果將陸續在21日前出爐。

疾管署防疫醫師林詠青說明，該名女性於7月26日頭痛、肩頸僵硬，之後出現發燒、畏寒、頭痛、抽搐等症狀，就醫檢查後發現腦部水腫、腦壓升高，臨床診斷為腦膜腦炎，經檢驗發現有阿米巴原蟲感染，不幸於8月1日因急性腦膜腦炎併發腦水腫及顱內高壓病逝。

疾管署發言人曾淑慧表示，疾管署於8月9日、10日籍12日語心北市衛生局和專家一同前往室內親水設施採檢，檢測位置共10處，共56件檢體，包括大水池、小水池、進出水口等；其中3處、14件檢體為進出水口、水池牆面或地面的採檢拭子，目前已完成檢驗，結果皆為陰性，其餘檢驗結果將陸續於8月17日到21日出爐。

曾淑慧指出，根據美國、澳洲、加拿大建議，以加氯消毒法進行水池消毒，使自由餘氯量至少在0.5到1mg／L，能有效抑制福氏內格里阿米巴原蟲。根據我國「營業場所傳染病防治衛生管理注意事項」針對水池衛生管理規定，水質微生物指標（總菌落數及大腸桿菌群）檢測應符合標準，使用加氯消毒法，水質的pH值保持在6.5到8.0，自由有效餘氯量保持在1到3 mg／L。

疾管署指出，福氏內格里阿米巴原蟲是生存於淡水湖泊、河流的單細胞寄生蟲，人類可能在自然水域活動時，將病原體吸入鼻腔，並沿著嗅覺神經進入腦部而發病，感染後症狀包括頭痛、發燒、噁心、嘔吐、頸部僵硬、抽搐、意識變化、譫妄、昏迷等腦炎症狀。

疾管署提醒，民眾於戲水或泡溫泉等活動時，應避免水進入鼻腔，或避免將頭部浸泡於水中，於自然水域戲水時，應避免攪動底部池水或淤泥，如出現上述症狀，應儘速就醫並告知醫護人員相關接觸史。