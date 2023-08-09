國內發生福氏內格里阿米巴腦膜腦炎死亡病例，新北市衛生局晚間表示，今天已會同疾管署前往某室內親水設施業者稽查，並採樣水體檢驗；待業者清潔消毒完畢後，將再次前往確認。

疾管署今天表示，國內發生感染俗稱「食腦變形蟲」的「福氏內格里阿米巴腦膜腦炎」死亡病例，北部3旬女7月26日發病、6天後死亡；個案發病前曾至室內親水設施遊憩，已採檢並請業者預防性停業清消。

新北市衛生局晚間指出，衛生局疾病管制科、衛生稽查科今天會同疾病管制署前往這家室內親水設施採檢環境檢體與水樣檢體，並帶回檢驗以釐清感染源。

針對相關後續處理，衛生局表示，依傳染病防治法規定，已要求業者預防性停業及進行環境清消，根據業者轉述，估計需要2至3天清潔消毒。

衛生局指出，待業者完成清消後，將再度前往稽查確認清消紀錄及營業流程等是否符合規範。（編輯：戴光育）1120809