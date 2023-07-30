新北市永和區的大陳社區公辦都更單元3，於28日經新北市都市更新及爭議處理審議會審議通過，未來預計興建3棟地上33至35層、地下6層的住商大樓及1棟地上9層及地下6層的公有新生市場，讓該區域的都更拼圖又添上一塊，也讓單元三地主期盼住新家的願望更進一步。。

位於永和西北側，緊鄰新店溪畔及仁愛公園的大陳社區，在台北縣時期就已研擬都市更新相關政策規畫，到2011年將該區域分為7個單元進行公辦都更，現今包括完成入住的單元2之外，單元6已經辦理公開展覽，9月底預計辦理單元5、7自辦公聽會，單元1跟4也將完成招商。

日前審議通過的大陳單元3位於永和區環河西路二段及新生路160巷所圍街廓中，面積約1萬3084平方公尺，屬屬永和都市計畫的住宅區及市場用地，且符合市府「都更二箭」政策，提高住宅區及市場用地基準容積。

該區域未來預計興建3棟地上33至35層、地下6層的住商大樓及1棟地上9層及地下6層的公有新生市場，而基地東側與大陳單元4共同規畫面積約7千平方公尺的中央公園，可為當地帶來大面積的綠地及開放空間，新生路160及215巷也配合調整順直，將道路拓寬到6至8米，可望改善當地交通動線。

新北市都更處表示，大陳單元3為新北公辦都更的重要案件，更新前約有250位所有權人，新北住都中心於2021年進場整合，並在去年5月申請都更報核，經過1年多時間，於本月28日的都更會議中審議通過，預計明年2月拆除，並在下半年動工。隨大陳公辦都更持續推進，希望透過各地的公辦都更案，讓新北市的城市翻轉升級。