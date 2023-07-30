根據外媒報導，美對台軍事援助，可能包含4架MQ-9A無人機，但是移除先進設備，不過有消息人士表示，台灣原先期待獲得的4架MQ9A死神無人偵察機可能會落空。而我向美國採購4架MQ-9B，預計於2025年獲得。前海軍艦長呂禮詩表示，MQ-9A、MQ-9B，只差一個字，「A」叫做死神，「B」叫做海上衛士，這兩種不太一樣，而且美軍賣的是低配版海上衛士，相關的改裝費用要自己出。

呂禮詩今(30日)在政論節目《新聞大白話》中表示，我們買的是MQ-9B海上衛士無人機。媒體報導，美國可能會把MQ-9A死神無人機軍援台灣。不過只是一個「A」、一個是「B」，「A」叫做死神，「B」叫做海上衛士，這兩種不太一樣。

呂禮詩接著指出，當初海上衛士無人機，是給北約的，裝置有很多模組，可以做非常多的事情，甚至可以拋下無人機，去打有關三大浮標的部分。而日本的海上衛士只是偵監，攜帶裝備模組都不是送的，這都是要錢買的。

呂禮甚至表示，根據海軍經驗，美軍賣的是低配版，相關加改裝費用，還要台灣負責，而且海上衛士無人機是要配魚叉飛彈，但魚叉飛彈沒給我們，還有什麼時候才會給我們海上衛士，這個我們要想一想。