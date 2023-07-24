自今年7月7日開始，中國大陸海警2501艦艇其實已經跨越海峽中線。對此，前海軍艦長呂禮詩24日就表示，「中國海警『常態化』在海峽中線巡弋這件事，並沒那麼簡單...」同時更分享了2020年時他的看法質疑，大陸在遂行2020年「國內航行海船法定檢驗技術規則」，把台海定位為它的執法範圍，引發討論。

呂禮詩24日在臉書上PO出一篇「中國海警2501『常態化』在海峽中線以東趴趴走，三年前的球叔研判一語成讖！」呂禮詩指出，「7日無意發現5000噸級的中國海警2501在海峽中線以東活動，當時以為只是路過，追蹤了半個月，除了17日海警2501曾短暫的進入東山島北端的東山港整補外，長時在中線以東巡弋。以最接近台灣鄰接區的7月15日而言，海警2501距中國領海基線77海浬、海峽中線42海浬，與台灣24海浬鄰接區卻近在咫尺」。

呂禮詩直言，「以國際海洋法（UNCLOS）的角度審視，中國海警的行動並無不當或過度聲索。表面上來看，或許是『海峽中線』默契不再的證明；但若深一層思索，中國大陸依據《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》的台灣海峽『近海航區』，常態化執行《海警法》及《海上交通安全法》」。

最後呂禮詩更說，「當然，美國海岸防衛隊（USCG）巡防艦史卓頓號（Cutter Stratton WMSL 752）號亦曾於六月下旬穿越台灣海峽，但從『法之確信』（opinio juris）和『國家實踐』（state practice）的眼光來看，中國海警『常態化』在海峽中線巡弋這件事，並沒那麼簡單...」。

同時也回顧呂禮詩2020年8月1日的貼文，中國海事局於2020年7月31日公告《國內航行海船法定檢驗技術規則（2020）》。呂禮詩坦言，「這表面像是保障水上人命財產安全、防止環境染然與海上相關設施的技術標準，裡面卻包含了對於中國海區的劃設」。

呂禮詩也質疑，「從近海區劃分中，渤海、黃海、東海不超過200海浬的海域區分中看來，就是專屬經濟海域（區）（EEZ）的概念；但為什麼將台灣海峽及台灣東部海域的50海浬的區域也劃進中國『近海航區』、台灣東西岸兩岸不超過10海浬的海域也被劃進了『沿海航區』？另外還在海南島及西沙群島間另行劃設了『海南—西沙航區』；目前還看不出中國大陸的真正企圖，莫非中國海警即將跨越海峽中線執法？」