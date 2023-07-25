新北警持續加強取締車輛不停讓行人。（新北市交通警察大隊提供）

新修正道路交通管理處罰條例於6月30日上路，駕駛「不停讓行人」可處6000元罰鍰，併處違規記點3點及道安講習3小時；若肇事致人死傷處7200以上3萬6000元以下罰鍰，併處吊扣駕照1年或吊銷駕照。新北市警局統計，6月30日至7月24日取締車輛不停讓行人3176件，較去年同期增加2179件；舉發行人違規1571件，較去年同期增加278件。

新北市交通警察大隊表示，車輛不停讓行人取締標準「車輛距離行人行進方向約3公尺以內」，新北警配合警政署辦理「全國同步擴大取締路口不停讓行人執法專案勤務」，每周規畫至少3次專案勤務，針對高發事故路口加強取締不停讓行人、非號誌化路口未停車再開、人行道違規（臨時）停車及道路障礙等違規行為，使民眾養成守法觀念，期有效減少行人事故傷亡。

新北交大統計，今年1月至7月23日涉及行人事故計8人死亡、1451人受傷，較去年同期減少10人死亡、194人受傷。

警方表示，新北持續強力執法及宣導，除由員警現場攔停舉發，也在易肇事路口設置科技執法設備，全天候防制危害行人違規行為；呼籲駕駛行經行人穿越道或非號誌化路口應依規定停讓行人，行人亦靠邊行走，穿越道路時專心勿滑手機，快步通過，共同維護用路安全。