解放軍航母

美國空軍正要把B-1轟炸機變成空中軍火庫，以反艦和對攻陸飛彈摧毀敵艦和陸上目標。

據《大眾機械》（Popular Mechanics）網28日報導，它或許很快就能搭載多達36枚巡弋飛彈，火力直逼航母。而光靠每架轟炸機搭載的飛彈數量，就能使它成為恐怖的威脅，變身為空前危險的B-1轟炸機。

而據《商業內幕》（Business Insider）網報導，空軍正設法增加「槍騎兵」（Lancer）所能攜帶的「長程空射反艦飛彈」（LRASM），還有「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM）數量。而空軍在掌握在B-1內裝載多達24枚飛彈的技術後，如今正想辦法再外掛12枚飛彈，讓總數達到36枚。

換句話說，只要5架B-1就能向中方航母戰鬥群發射多達180枚「長程空射反艦飛彈」。想像解放軍航母「福建」艦，加上4艘055大驅和052D型飛彈驅逐艦，以及1艘054A護衛艦護航，這6艦若在5架B-1的轟炸下，很可能會迅速沉入太平洋底，成為一堆廢鐵。

分析指出，縱使中方艦隊能設法擊落95%飛彈，只有9枚擊中航母，也能使它陷入火海，成為殘骸。要是美國空軍真能在B-1外加掛飛彈，很快就能讓它成為史上最強大的非核武器系統。

只要有5架B-1，總共動用15名機組員，就可能擊沉6艘中方戰艦，危及超過3,000名中方海軍。而在不動用核器的情況下，很難達到這比例。要是美國空軍真的能辦到，那或許能在戰爭爆發前就防患未然。