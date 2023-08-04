民進黨主席、總統參選人賴清德12日將出訪巴拉圭，往返途中將過境美國。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉指出，中國大陸一定會有非常嚴重的軍演，程度會是裴洛西訪台規格，甚至更靠近台灣。

吳子嘉3日在中天節目《新聞千里馬》中指出，賴清德訪美事情大條了，「陸方百分之百會有軍事演習，強度到什麼強度我不知道，但不會有安寧的日子過」。且一定會穿透海峽中線，24海里、12海里都是對岸一定會挑戰的邊緣，甚至有可能會更深入。

主持人馬千惠詢問，「中國大陸軍演大動作，民進黨要操作抗中保台不就撿到槍了？」吳子嘉則分析，美國國務院透過金融時報在今年發了兩次新聞稿，印象是今年9月批判賴清德的白宮說，雖然民進黨賴皮不承認，但實際上是有的，「美國國務院對民進黨參選人賴清德會踩紅線的事是有警惕的」，疑賴論是存在的，且在發酵當中。

除此之外，吳子嘉也強調，軍演的風險很大，萬一擦槍走火難以收拾。他判斷，台海關係8月會恐會搞到很緊張，這個事情沒有那麼容易收場。