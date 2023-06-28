談錢傷感情，一名女網友分享，爸爸過世以後，留下了2棟房子，媽媽卻不斷要求她放棄繼承，將所有財產留給弟弟，甚至還告訴原PO反正你靠其他男人就可以了，讓她聽了不可置信，也對媽媽與弟弟的行為感到非常心寒。

一名女網友近日在Dcard上分享，爸爸因病離世，留下2棟房子及400萬貸款債務。由於家裡「重男輕女」的緣故，爸爸剛過世的時候，媽媽時不時就會勸她放棄繼承所有的遺產，把房子留給弟弟。

女網友表示，弟弟大學讀不下去，休學在家什麼也不做，每天只會打電動，也不願意出門找工作，而媽媽也沒有經濟能力，因此爸爸過世後所有費用都是來負擔，包括喪葬費、靈骨塔的錢，甚至連銀行與保險的流程，也都要她請假花時間跑。

女網友指出，爸爸名下的2棟房都是從阿公那邊繼承來的，按照法律來說，她、弟弟和媽媽都可以繼承。爸爸留下來的400萬債務，是阿嬤借他們錢還清的，而當初阿嬤拿錢出來的時候，就提出一個條件，那就是兩棟房子中，有一棟房子必須要是她和弟弟各自繼承一半，另一棟房子則可以她、弟弟和媽媽各繼承三分之一。

女網友說，當時明明所有人都同意了，但去辦理繼承事宜的時候，弟弟突然又反悔了，堅持2棟房子都要三人平分，甚至還報警說她拿走印章欲私自辦繼承。事後她才知道弟弟這麼堅持要三人平分，是因為媽媽承諾弟弟會把自己那份通通給弟弟，因此等於弟弟可以繼承三分之二。

女網友不滿地說，當她煩惱爸爸的喪葬費，弟弟從來沒有幫忙，直到談遺產繼承才意見一堆，後來她發現弟弟曾經查過共同繼承的房子要怎麼賣，她才理解弟弟堅持要媽媽也繼承的原因，而她問媽媽為什麼這麼堅持要她放棄繼承，媽媽竟說「弟弟是男生，你是女生，以後你靠其他男人就夠了。」雖然家中其他長輩都挺她不要放棄自己的權益，但是看到媽媽與弟弟的態度，仍舊讓她很寒心。

女網友無奈地說，爸爸過世至今已經4個月，他和弟弟的關係也越來越差，她會繼續堅守自己的權益，但等這件事情處理完以後，她應該會離開家一陣子，。