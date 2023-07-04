國民黨立委王鴻薇今(4日)召開記者會揭發，蔡政府不時營造台灣和立陶宛友好關係，其實竟是建立在台灣金援和8吋晶圓半導體技術援助之上。外交部駁斥稱，雙邊秉持互惠互利基礎，絕非凱子外交、喪權辱國。王鴻薇則強調，8吋晶圓是重要車用半導體技術，無償提供不符國際慣例。連立陶宛代表處官員都說，對單一產業提供2億台幣已屬極高，不宜貿然增加。663萬歐元已撥付給工研院，這預算支出完全不符合外交常理。

「台灣半導體技術提供給立陶宛事件幾點回應：Q1、是不是8吋晶圓技術老舊，給了也沒關係？」王鴻薇今(4日)在臉書發文提到，事實上，根據SEMI國際半導體產業協會發表《8吋晶圓廠至2025年展望報告》指出，2021~2025年間，全球半導體製造商8吋晶圓廠產能可望增加20％，是我國重要半導體技術，更何況現在車用晶片全球正夯。且無論如何，我國技術無償給主要產品是車輛追蹤器的私人公司，這根本不符合國際慣例。

「Q2、就算立陶宛把資金從2億台幣多提升到4億台幣，也是小錢，何必大驚小怪？」王鴻薇指出，事實上根據立陶宛代表處的說法，「認為應該依據雙邊合作計畫，宜以對方所提650萬歐元為限，不宜因對方施壓威脅再予增加，倘施壓成功即予增加預算，未來立方各案均將比照施壓。」同時也說「對於單一產業提供2億新台幣，已屬極高，不宜貿然增加。」這都是蔡英文政府自己外交官員說的專業見解。

如今前例一開，未來我國與立陶宛的外交談判，幾乎是予取予奪，毫無底線可言，事實上立陶宛官方，提出條件後，馬上就威脅我國，如果不答應就要報告立陶宛外交部，我國對合作案不夠積極，還直接離席，顯然已經是讓我國國格盡失，未來對方很有可能軟土深掘，形成外交黑洞。

「Q3、這是外交正常模式，不必大驚小怪？」王鴻薇強調，我國這次與立陶宛半導體合作計畫，根據代表處自己的說法，雙邊合作預算為650萬歐元（約2億多台幣），且由我國政府全額負責，立陶宛政府完全沒有支出成本，但顯然對方並不知足，要求我國支出提高金額到1400萬歐元（4.7億多台幣），其中包括620萬歐元（2億多台幣）的技術是授權費用。

王鴻薇直言，代表處也說，我國政府預算無法為外國私人公司購贈技術授權，但從外交部最新提供的資料顯示，目前663萬歐元（約2億多台幣）已經撥付給工研院，這完全不符合外交常理的政府預算支出方式。