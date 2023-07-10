前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦都涉論文抄襲，遭台大撤銷國發所碩士學位，指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉違反學術倫理。國民黨立委王鴻薇今(10日)發文表示，林智堅、余正煌曾互控抄襲，台大針對林、余及其指導老師陳明通及李碧涵進行調查，她PO台大公文指出，余正煌與李碧涵檢舉結果為不同意、不予成立，林智堅、陳明通則都被認定有錯。更不排除自己檢視對照鄭文燦論文，請第三方機構驗證。

「教育部還要護航陳明通、林智堅、鄭文燦多久？審定結果一比就知道！」王鴻薇提到，前幾天台大社科院長蘇宏達教授再一次地要求教育部、台大校方將林智堅、鄭文燦、陳明通的審定報告，公諸於世以昭公信。包括鄭文燦的論文，她也不排除自己檢視對照，以及第三方機構驗證。

王鴻薇指出，如今她再用另一個角度揭露陳明通、林智堅、鄭文燦這對敗壞校譽師徒，證據就是她發文所出示的兩張檢舉結果的回函，林智堅的抄襲案件，總體而言牽涉到四個人，分別是林智堅與其論文指導老師陳明通以及余正煌和他的指導老師李碧涵，很明顯的台大調查報告，余正煌與李碧涵檢舉結果都「不予成立」，文件內容也說得很清楚，不同意余正煌有抄襲林智堅和違反學倫行為，但陳明通林智堅都被認定有錯。

王鴻薇強調，其實無論是鄭文燦、陳明通、林智堅哪一位，違反學倫的論文內容、審定結果都在網路上找得到，事情也早就人盡皆知，事發至今台大校方、教育部對於相關人等袒護，可以說是毫無意義的意氣之爭，只要一天不公告，就只是持續讓台大與教育部，名譽受到傷害，奉勸校方與教育部，念及台大校方全體師生，與台灣高教界的名聲，早日懸崖勒馬，將真相公諸於世。