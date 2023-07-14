國民黨立委王鴻薇13日舉行記者會，指控立委王婉諭公布板橋餵藥案教保員名字與照片，王婉諭反批是抹黑，今(14日)到北檢控告王鴻薇加重誹謗罪。王鴻薇隨後也發布三點聲明，回嗆王婉諭惡人先告狀，「我個人非常願意幫第一線老師擋子彈，我等著讓法院認證王婉諭的醜陋面目。」

對於王婉諭控告她加重誹謗罪，王鴻薇今在臉書發布聲明，「王婉諭在這段時間內多次召開記者會、發動遊行來傷害第一線教保員，到現在不思悔過，反而用司法告訴來轉移焦點，是政治人物最壞的示範。」

王鴻薇指出，王婉諭辯稱直播沒有公布個資來推卸責任，但是昨天記者會何老師的控訴相當明確，何老師指稱的是「記者會、臉書上公佈他們的個資讓他們受到傷害。」她也反問王婉諭，「你有沒有跟(兒童權益促進協會創會理事長)王薇君在臉書上『聯名』發佈板橋幼兒園老師的姓氏、英文名字、教學班級？王薇君在6月8日TAG 你一起發佈多名幼教老師的個資，你難道失憶了嗎？你事前有阻止嗎？事後有要撤銷嗎？」

王鴻薇痛批，在聲明的當下，這則貼文都還在臉書上沒有下架，事後王婉諭和王薇君還繼續聯手召開多場記者會、發動遊行，繼續傷口上灑鹽，「還是你只想享受政治上紅利，而不敢負起你作為政治人物應該的責任。」她再問，「王婉諭委員，王薇君現在還在說毛髮清洗過，所以檢調檢驗結果有問題，你要繼續背書嗎？繼續開記者會？繼續遊行嗎？」

王鴻薇也嗆說，有關王婉諭和王薇君洩漏個資，是昨天板橋幼兒園何老師的指控，何老師昨天也說要對你們兩人提告，「王婉諭選擇告我是惡人先告狀，我個人非常願意幫第一線老師擋子彈，我等著讓法院認證王婉諭的醜陋面目」。