前總統府發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈傳出婚外情，國民黨立委王鴻薇今（18）日原定偕周姓元配和律師開記者會，後稱因周女「承受各方壓力要求撤告」因而取消記者會。Kolas Yotaka今在臉書發文，重申沒有「聖母峰事件」，並表示她從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告，請政客停止消費李家人，「霸凌者，你們夠了」。

Kolas Yotaka在6月28日爆發與前隨扈不倫戀之後關閉臉書，今為了回應王王鴻薇，重新開啟臉書發文，她說自己擔任公職、競選期間，嚴守工作紀律，從未與隨扈有親密接觸。

她說，日前的「聖母峰」事件，引起社會討論及紛擾，再次向各界致歉，但鏡週刊「府發言人不倫戀」的系列報導，從未針對對話內容向她或前隨扈求證，即在「高人」指導下任意解讀、加油添醋擴大解釋，實在無比殘忍。

她說，後續諸多媒體、名嘴的二手、三手傳播，只聽單方意見，從未查證她在競選期間及選後，每次面臨李男強烈的情緒表達，是如何建議、安撫他需好好面對處理人生困境、與妻子好好溝通的事實。

她說，「我是一個單身、女性的公眾人物，我的努力、奮鬥、感情、工作、生活、心動、節制與痛苦，是我的隱私。我絕對無意涉入李先生與妻子之間長年生活、就業、感情、財務、孩子教養、離婚與否的衝突」，因此她才會說「我不清楚對方『真實的』婚姻狀況」，但這句話卻被不斷扭曲成「Kolas謊稱不知道他結婚」。

她還提到，許多譯文對話，有出於她的關心、憂慮、也有出於安撫、恐懼。但考量不願摧毀一位警界明日之星，又逢縣長選舉接近倒數不願橫生枝節，她與李既是同事又已成為朋友，只希望能透過對話協助李先生度過情緒焦慮、煩躁、憂鬱的難關，走出陰影。

她指出，自6月28日週刊惡意爆料以來，這段時間她如同赤身裸體慘遭輿論鞭笞，與李一度簡短的對話，被拼貼扭曲後，讓她付出不成比例的代價。儘管如此，她還是要再次向受到影響與驚擾的家人朋友、支持者致上歉意，也要向原告及其家人說明，「我同情你們被政治利用，但這場誤會非我而起，也非我原意。」