總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）日前遭媒體爆出不倫戀，傳她與貼身隨扈關係親密，兩人之間的暱稱「聖母峰」更成為外界熱議的話題。她昨（20）日再度於臉書發文怒轟同黨立委陳瑩，為了選舉泯滅人性，帶頭殘殺。陳瑩今早表示，「只能說這樣的內容實在不值得我花時間回應，更不願意配合演出。」一份最新網路投票顯示，相較於谷辣斯的說法，網友多站在陳瑩這邊；不過最多人留言是希望看到「血流成河」。

YouTube頻道《中時新聞網》今（21）日發起網路投票，截至下午4點，已有8485人參與。針對「Kolas控捏造不倫爆料，陳瑩強力反擊，你相信誰？」相信「Kolas」的民眾僅有6%、認同「陳瑩」說法的則高達46%、另有11%的人投「綠營2女將戰力強，目前無法分辨」、「不認識這2個人」選項占33%、「不知道這件事」則占8%。

對於這場由「聖母峰」引起的綠營內鬨，網友紛紛留言，「我們要看血流成河，幫他們一下」、「快點！我要看到聖母峰山崩！」、「誰對誰錯她們的事，我只想看血流成河」、「聖母峰豁出去了」、「這時黨怎麼不出來批評介入別人家庭？」、「當個吃瓜群眾等看戲就好！」、「這是免費能看的嗎？」、「追求幸福人人皆可！」、「民進黨的我都不信任」。

另谷辣斯還表示，「已提告陳瑩公然誹謗、損害賠償，我會告好、告滿。我想提醒同志們，想『攻』聖母峰，要裝備齊全，一旦雪崩，會有山難。」而陳瑩也回嗆，「針對Kolas惡意攻擊我的言論，已報請黨中央要秉公處理，同時我也會對她所提的不實指控保留法律追訴權。」