2024總統大選，國民黨參選人侯友宜民調落後，藍營支持者希望高雄市前市長韓國瑜能出手，近日甚至傳出將韓列為不分區立委第一位的消息。新北市議員葉元之日前更說，如果國民黨立法委員有比較多席的話，韓國瑜去當立法院長也沒有不好。而最近有一份最新的民調指出，對於民眾是否希望韓國瑜列不分區第一名，更有利於韓國瑜做立法院長，，有78％的民眾認為「列第一名禮遇韓國瑜，更能提升國民黨政黨票」，引發討論。

YouTube頻道《庶民錦鯉》26日對於「你認為韓國瑜列不分區第一名還是邊緣位置（13-15名）更有利於韓國瑜做立法院長」進行了網路民調，截至26日23時，已有3500人進行投票，有78％的民眾認為「列第一名禮遇韓國瑜，更能提升國民黨政黨票」、有22％的民眾支持「列邊緣位置，更能激發韓粉催票、拉票」。

參與投票的網友也紛紛留言表示，「希望韓市長成為立法院院長，在立法院推動好的法案，造福台灣」、「此時團結最重要」、「國民黨內誰是雄鷹？誰最能拉升立委選情？不分區立委第一名非韓國瑜莫屬，他也是立法院長的最佳人選！」、「如果國民黨執政，（韓）當閣揆組閣，必定是全民之福」、「無論列第一名還是邊緣，都應明白宣告規劃成立法院長！」。