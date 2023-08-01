2024總統大選《ETtoday新聞雲》1日公布最新民調，三腳督情況下，民進黨賴清德支持度35.6%、民眾黨柯文哲28.8%、國民黨侯友宜24.3%。不過在政黨傾向交叉分析顯示，「支持國民黨的民眾願意投給侯友宜的比例為72.8%，顯示藍軍逐漸歸隊」，同時在50歲至59歲的民眾有高達35.1％的支持度，60歲及以上民眾則有34.8％。

《ETtoday》於7月28至30日進行民調，如果2024總統選戰由賴清德、侯友宜與柯文哲三人競逐，賴清德支持度獲35.6%，柯文哲支持度為28.8%，侯友宜支持度則為24.3%，賴清德與柯文哲支持度差距6.8個百分點，賴清德僅微幅領先。與上次(5月23日至25日)相比，賴清德微幅下跌0.8個百分點，柯文哲上升5.7個百分點，侯友宜下跌3.4個百分點。

政黨傾向交叉分析顯示，國民黨支持者中有72.8%投給侯友宜(5月下旬為84.1%)，是6、7月多份民調中少數突破7成，顯示藍軍支持者逐漸歸隊。民進黨支持者則有93.8%支持賴清德，政黨傾向民眾黨者，有92.2%支持柯文哲。

而若以民眾的年齡與政黨傾向等基本資料來看，賴清德支持度的優勢分別在40歲至49歲中，有37.7％支持；60歲及以上中則有45.3％支持；南部地區則有43.8％支持，同時民進黨（93.8%）、泛綠（79.8%）認同者中獲得相對較高的支持度。而柯文哲則在20歲至29歲中，有48.4％支持；30歲至39歲中，有44.9％支持、東部離島地區中，有41.4％支持；台灣民眾黨（92.2%）、泛藍（38.4%）認同者及不支持任何政黨者（43.9%）中獲得相對較高的支持度。

最後侯友宜則在50歲至59歲中，有35.1％支持；60歲及以上中，有34.8％支持；北部地區中，有28.8％支持；國民黨（72.8%）、泛藍（38.0%）認同者中獲得相對較高的支持度。