總統府前發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀，李妻與其律師今原預計在國民黨立委王鴻薇陪同下開記者會說明，卻突然取消，引起熱議。律師坦言，李妻因各方施壓，擔心出面會被對方曲解意思，未來將專心訴訟討回公道。

李妻委託的律師林武順表示，從Kolas與先生的對話紀錄發現，Kolas曾問男方「太太與小孩在做什麼」，明顯知道對方有家庭，沒想到事發後卻矢口否認，但李妻只是想要Kolas道歉與賠償，不過直至目前卻未收到一句道歉。

他接著說，今天凌晨2時收到李妻傳訊表示擔心開記者會會面臨很多壓力，除Kolas施壓一直希望撤告外，也害怕影響先生的工作，甚至有族人要求她不要開記者會說明，她認為自己只是個原住民婦女，還有2個小孩要照顧，因此才會臨時取消記者會。

雖然李妻未前往台北，但林武順今天仍依約向王鴻薇說明事情原委。

他說，李妻家庭主要傾向支持民進黨，因此有些家人認為找藍委開記者會是「政治迫害」，她擔心會被扭曲意思，便決定不開記者會，但心中的委屈與憤怒沒有因為時間消除。現在會專心協助李妻打民事訴訟，希望能早日討回公道。

Kolas上月底遭爆去年競選花蓮縣長時，涉入李姓貼身隨扈的家庭，兩人不僅在花蓮共築愛巢，甚至還計畫生子取為Lucy，李妻見兩人期間的露骨對話，除向花蓮地方法院民事庭提出求償百萬的訴訟，也希望總統蔡英文、民進黨主席賴清德能還她公道，直至目前卻未獲任何回應；Kolas則在不倫戀爆出後獲准辭總統發言人一職。

國民黨花蓮立委傅崐萁今也透過記者會公開向喊話「協尋賴清德」，他說，Kolas在花蓮造成傷風敗德的事情，民進黨到今天為止卻沒有對這個家庭表達任何歉意，質疑民進黨的性平何在？