總統府前發言人谷辣斯（Kolas Yotaka）昨（28）日遭爆與已婚隨扈發生不倫戀，雖然她火速請辭獲准，卻遭隨扈妻怒斥其發出的道歉內容完全是說謊，希望總統蔡英文、副總統賴清德主持公道，然而蔡、賴兩人持續使用臉書發出各種訊息，卻完全不談此話題，當面受訪時甚至直接閃人，讓網友不忍了，以洗版的方式發洩怒火。

谷辣斯不倫戀的新聞遭報導後，火速將其臉書刪光僅留下一篇道歉文，但卻稱相關爆料是經過剪接、誇大，她不清楚對方婚姻狀況，兩人也未有踰矩或親密的行為，讓隨扈妻不再忍受，透過臉書直言「Kolas一開始就知道我老公是有婚姻的人，但她仍不顧倫理道德，破壞我的家庭，完全沒有愧疚感」，要求蔡英文、賴清德主持公道，「請民進黨還我老公，還我幸福圓滿的家庭」。

然而，蔡英文、賴清德雖持續透過社群媒體發聲，但卻對此事隻字未提；賴清德28日參加「民主大聯盟」記者會後被媒體當面提問，選擇直接扭頭就走，29日上午出席活動前被問到此題，同樣不做回應直接走人。

蔡英文與賴清德傲慢態度讓網友全都火大，蜂擁至兩人的臉書怒嗆」「有關心Kolas嗎？」「辛苦小英姐今天自己當發言人」、「賴桑跟世勳一起攻頂聖母峰嗎？」「請賴主席攜手協助還李妻一個老公」、「隨扈老婆要你幫她主持公道聽見沒」、「一起爬聖母峰，一起失足」。