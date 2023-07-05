蔡英文總統今天接見由古屋圭司率領的「日華議員懇談會」，再度呼籲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定 （CPTPP）。古屋重申「台灣有事，日本有事」的說法，強調「日華懇」支持台灣加入CPTPP，以及以觀察員身分加入世界衛生大會（WHA），這些方針不會改變，也將與日本政府協商，加以落實。

古屋圭司一行，在日本與那國島與立法院長游錫堃會合後，一起搭船從蘇澳港入境，展開來台訪問行程，今天下午赴總統府拜會蔡英文。

蔡英文表示，這讓她想起，去年古屋來台訪問，在蘇澳眺望與那國島時，曾用台語說出，「台灣有事，日本有事」。上次，古屋來到總統府時，也特別表達前日本首相安倍晉三的這項論述。

再過幾天，安倍離世將滿一年。過去，安倍長期擔任「日華懇」顧問，致力深化臺日友好關係。她藉此再次表達對安倍的追思和感謝。

蔡英文指出，台日是共享自由、民主價值的重要夥伴。在疫情期間更是相互扶持，一起度過疫情的挑戰。古屋也多次促成「日華懇」通過基本方針，支持台灣參與國際組織。日本政府也在不同的國際場合，多次強調台海和平穩定的重要性，反對以武力片面改變現狀。她也要代表台灣人民表達感謝。

她強調，台灣有能力，也希望和日本一起為區域的繁榮發展，做出更大的貢獻。並請古屋及訪團成員支持台灣加入CPTPP，創造台日之間更多的合作成果。也希望藉由更多元的觀光方式，讓台日交流更加緊密，也能對彼此的風土民情，有更深入的認識。

古屋表示，此次來台訪問，是第3次與蔡英文總統見面，日本將於7月9日舉辦安倍周年忌追思大會。他深信，安倍生前所言「台灣有事，日本有事」，此一說法已深入人心。

他認為，與那國島有觀光資源，潛力相當大。稍早「日華懇」也與交通部觀光局交換意見，希望未來能夠促進台灣跟與那國島、石垣島的觀光旅遊。期望在疫情趨緩下，台日觀光能恢復以往的榮景，有更多的台灣民眾到日本旅遊，也有更多日本人民來到台灣觀光。

談及俄烏戰爭，他表示，世界局勢正面臨一個非常重大的轉型期，相信中國也在冷靜分析其中的狀況。台海情勢是否會因此受到影響，也必須密切注意。台日共享普世價值，維繫台海的和平穩定，也是對東亞地區和平穩定做出貢獻的方式。

他指出，「日華懇」每年都會擬定要推動的相關議題，並對外發表，也會與日本政府緊密合作，採取具體措施加以落實。包括台灣希望加入CPTPP，以及支持台灣以觀察員身分加入「世界衛生大會」（WHA），這些方針不會改變，也將與日本政府協商，加以落實。