高市府與中央攜手推動市場再造，近3年共完成72處市場改造與活化，其中有「高雄最美菜市場」之稱的鹽埕第一公有市場接連獲得謬思設計大獎、日本《BRUTUS》雜誌肯定，蔡英文總統8日參訪鹽一公有市場時稱讚，年輕攤商與傳統攤商坐在一起，「青銀共市」都沒違和感，中央補助市場再造，錢花得相當值得。

鹽一市場再造完整保留木造本體的屋頂結構，打開天花板重現「半樓仔」挑高空間，並重新規畫採光及燈光配置，搭配入口意象的建置，陸續獲得《Shopping Design》2022台灣設計Best100「年度建築空間規畫」獎、美國謬思設計室內設計類銀獎，日本知名生活文化雜誌《BRUTUS》特別介紹並採訪進駐的青創攤商。蔡英文在高雄市長陳其邁陪同下參訪鹽一公有市場，與攤商互動交流，並品嚐炒饅頭、紅茶魚丸等特色美食。

蔡英文表示，鹽埕第一市場擁有這麼多青年攤商讓她看見高雄的生命力與文化底蘊。最大的不同是看到很多打扮、穿著都很時尚的年輕人出現在市場，年輕攤商與傳統攤商坐在一起都沒有違和感，看到市府對市場再造的用心與經營，讓她覺得中央補助經費花得很值得，未來還是會跟高市府緊密合作。

陳其邁表示，傳統市場不僅是買菜的地方，這裡更有老高雄人共同的記憶。市場改建的方向包含文化保存與鼓勵創新，讓老朋友找到過去的記憶，並讓新朋友建構未來的想像。市府與中央近3年共進行72處市場改造與活化，投入經費達4.3億元更是歷年最高，感謝中央的支持與肯定，持續攜手賦予老市場新生命。