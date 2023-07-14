Schaefer在資誠舉辦的一場線上討論會上說，價格戰在中國的大規模量產領域，競爭尤其激烈，連中國傳統的國有製造商北汽和上汽集團(賓士和福斯的合資夥伴)目前也苦苦掙扎。

但賓士本身專注於高階市場，技術長說：「我們在中國仍很成功」，然而他承認在中國快速成長的電動車領域，賓士的市占率仍微乎其微，若包括燃油車，則占整體約10到12%。

討論焦點是德國汽車製造商是否能在最重要的中國市場上展開競爭。在今年出的上海車展上，許多中國電動車商起走了西方品牌的焦點。比亞迪在努力數十年後，第一季取代福斯(大眾汽車)，搶走市占第一位置，引起轟動。

Schaefer說，市場是全新的，結果仍不確定，為了展開競爭，西方汽車製造商不得不給予與當地的中國合作夥伴更多的責任。

資誠的汽車專家Felix Kuhnert提到福斯時表示，需要做出相當大的努力，確保銷量不會轉移到中國競爭對手中。他也警告，即使在中國長期占據主導地位的賓士、奧迪和BMW，也將面臨更艱難時期，「我們預計，在高階市場也將出現類似的戰鬥」， 在該高階市場上，前十名已經出現五家中國製造商。