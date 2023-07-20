諾基亞和同業愛利信在周四早盤股價都明顯下挫。

諾基亞和愛利信目前都受到北美客戶訂單放緩的影響，而且相較於印度市場的低獲利率，北美市場多為高利潤率的客戶。

諾基亞執行長Pekka Lundmark表示，在2021年和2022年強勁增長之後，公司預計會有放緩。但是在第二季發現許多北美電信營運商放緩投資的速度，快於我們原先的預期。

該芬蘭公司在上周已先下調全年銷售和獲利率前景。愛利信此前也公布上季獲利大跌。

諾基亞在周四指出，預計今年下半銷售將持平於上半年，在第四季將出現部分的季增改善。

執行長說，需求的衝擊大多是短期的，諾基亞認為這主要是時間的問題。

第二季營業利益跌到6.26億歐元(約7.02億美元)，低於去年同期的7.14億歐元，但是優於市場預期。

北美市場的下跌，抵銷了印度市場快速成長的影響。而在區域組合的轉變之後，第二季毛利率減少1.80個百分點，來到38.8%。

執行長說：「印度目前的擴張速度非常快，明年的擴張顯然必須有所節制」。他表示，諾基亞在印度電信運營商身上取得了一些進展，特別是在Reliance Jio Infocomm等公司；這些公司在4G時代是由三星取得主導地位。