颱風杜蘇芮逐漸逼近，根據中央氣象局資訊，明（27）日高雄市風力預測，平均風力達7級，最大陣風已達10級，達停班停課標準。為維護市民安全及準備各項應變作為，高雄市明（27）日停止上班、停止上課。

高雄市長陳其邁於高雄市災害應變中心工作會議後宣布，高雄市明（27）日全日停班停課，他提到，基於風勢明日清晨會逐漸有感，中午後根據氣象局預估，陣風可能達到10級，山區雨量也會達400毫米，已達停班停課標準。

針對山區土石流潛勢區域，他說今日已開始撤離，保全對象3073位，預防性撤離2439位，必要時要進行強制撤離，確保安全，也隨時注意水情狀況，易淹水地區如永安、彌陀等，加派抽水機，滯洪池也全面清空，水閘門盤點跟檢查；整個道路交通部分，台29線有些施工點會有易坍塌狀況，今日下午原民區進行預防性停班停課，針對道路中斷地方，如明霸克露橋內的幾個部落進行預防性撤離，相關流籠及物資準備已完成。

他也提醒，今晚9點暴風圈接觸到高雄市，提醒勿到海邊戲水或山區，假如不聽勸阻進去，一律強制驅離及立刻開罰，民眾要注意自身安全。

陳其邁說，明日中午過後風勢會陣風達到10級，也會受到路徑快慢影響，希望民眾穿越中央山脈颱風路徑不同，比較像2016年莫蘭蒂颱風，風勢影響會比過去幾次颱風更加明顯，提醒民眾要特別注意。