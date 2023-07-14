民眾黨總統參選人柯文哲預計在22日出席「董事長開講高雄場」活動，但傳出鴻海創辦人郭台銘陣營接觸後，媒體人吳子嘉以「人數不足」等理由取消活動。政治評論員李正皓不禁表示，為何柯文哲8800元演唱會門票可以秒殺，但免費的「董事長開講高雄場」卻只有目標人數不到一半報名？柯粉的心態真的好神秘。

李正皓14日在臉書貼文表示，原訂7月22日由吳子嘉幫柯文哲主辦的「董事長開講高雄場」驚傳取消。取消原因柯文哲方面很酸，新聞原文如下：柯文哲辦公室發言人陳智菡暗諷，至於高雄場取消的問題，或許是因為吳子嘉對活動要求更高，且7月14日至7月22日還有多場粉絲見面會要籌辦，更加忙碌。（暗指吳子嘉接了郭台銘這個大客戶後，就對柯文哲沒興趣）。

李正皓接著指出，按道理沒有人會嫌自己生意多，柯文哲高雄場取消的原因不太可能是吳子嘉太忙，為此他特別問了吳子嘉，得到的答案如下：柯文哲高雄場目標進場人數1800人，從7月1日開放報名到現在，才660人報名，現場一半人數都坐不滿，活動辦個屁。

李正皓表示，看完吳子嘉傳的報名系統截圖，他突然有了一個疑問，為什麼柯文哲8800元的演唱會門票可以秒殺，但免費的「董事長開講高雄場」搞了10幾天，才只有目標人數不到一半報名？柯粉的心態真的好神秘。