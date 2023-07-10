國民黨2024總統參選人侯友宜9日出席土城宜蘭同鄉會，首度鬆口對高雄市前市長韓國瑜道歉，稱4年前幫得忙不夠多，對韓的落選他感到「很歹勢」。對此，前立委郭正亮10日就表示，「簡單講就是國民黨初選處理得不好，導致大量的郭粉跑去柯文哲那邊，癥結是在這裡，很多人就會想說從韓國瑜跟郭台銘來著手，這兩條是通的」，引發討論。

郭正亮10日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「我覺得主要還是韓粉，很明顯在網路上看到的現象，還有選民的數量，韓國瑜的粉絲真的是遙遙領先，不管是跑去支持郭台銘或柯文哲，大概都是韓粉」，郭正亮也提到，而9日由《美麗島電子報》董事長吳子嘉所舉辦的「董事長開講」粉絲見面會和柯文哲的直播頻道，兩個頻道的人數加起來有5萬人，相當可怕。

郭正亮認為，「主要是你的氣勢有上去，很多票都會歸隊，所以侯友宜道歉的動作，我的感覺那個場是他的場，所以他比較自在，黃復興那場他比較不熟，其實他有點畏生」，郭正亮也說，「韓國瑜到任何地方都一下就熟了，侯友宜就有點害羞內向」，郭正亮也坦言，「鄭麗文就是一個直接的壓力，我今天整理侯友宜在《TVBS》的民調，第一次是領先的，後來我們就看到徵召之後的民調，侯友宜還第二，六月就交叉了」。

最後郭正亮也說，「簡單講就是國民黨初選處理得不好，導致大量的郭粉跑去柯文哲那邊，癥結是在這裡，很多人就會想說從韓國瑜跟郭台銘來著手，這兩條是通的」。