前國安會秘書長金溥聰6月底加入國民黨總統參選人侯友宜團隊，成為侯競辦執行長，但近日有媒體報導，其實侯本來屬意的人選為前立法院長王金平。針對相關話題，資深媒體人陳揮文直言，這就是侯友宜最悲哀的地方。

陳揮文日前於廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》指出，侯友宜竟然想找王金平幫他選總統，「我覺得侯友宜最悲哀的地方在這裡。」陳表示，侯的想法很單純，因為他覺得王跟各地都熟，能幫忙整合協調，「我覺得實在是…這應該講天真嗎？還是要講愚昧呢？我都不曉得要用什麼形容詞比較好。」

接著，陳揮文連續對侯友宜提出3個問題，首先「郭台銘2月14日見的人是誰？他一開始姿態擺得很高，說在等國民黨一套辦法，那時一搭一唱的是誰？」再來，陳揮文指出，4年前跟柯文哲和郭一搭一唱，說自己要選總統的是誰？8年前故意接受《三立》總編專訪，放話若國民黨徵召，他絕對義不容辭的人又是誰？「這些我倒背如流的東西，侯友宜都不知道嗎？竟然會想找王金平幫你操盤，你到底在想什麼？」

另外，陳揮文直言，侯友宜要在最後這段時間「打通任督二脈」不太可能，辯論時恐遭輾壓，且不只侯本身要選總統，他下面還有70幾個國民黨小雞也要選立委，侯既然承認對政治議題不熟，當初本就不應接受徵召，現則該趕快知難而退。