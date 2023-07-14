為降低市場系統性風險，強化我國金融體系韌性，使規模龐大的店頭衍生性商品交易能逐步集中結算，期交所於去(111)年7月25日開辦店頭集中結算機制，推出第一階段結算會員間自營交易之新臺幣利率交換契約(Interest Rate Swap, IRS)集中結算服務，透過持續市場推廣及業者輔導，截至(7月13日)業申請店頭結算會員者達18家，新臺幣IRS結算名目本金達新臺幣2,345億餘元。今年期交所再接再厲，將於7月31日推動第二階段結算會員客戶集中結算業務及新增新臺幣NDF集中結算服務，讓我國店頭衍生性商品集中結算業務更為完備。

期交所店頭集中結算業務第二階段擴大服務對象範圍，除了結算會員外，更進一步納入結算會員之客戶，未來更多參與者參與集中結算，將原本屬於交易對手風險轉由集中結算機構承擔，簡化市場參與者間複雜的雙邊關係，降低市場整體的信用曝險，市場將更安全。對於參與者本身而言，經由集中結算，除了可釋放原先交易對手之交易額度，提升可承作交易量，依巴塞爾(BASEL III)規定，提交集中結算後在計算交易對手信用風險時，可適用較低之交易曝險風險權數(2％)，有效減輕資本計提成本。此外，亦無需再自行建置保證金計算模型，可節省標準原始保證金模型開發與定期校準負擔；另一方面，可簡化原先與不同交易對手間複雜之結算作業，有效降低業者作業成本。

期交所為推動店頭集中結算業務，持續擴大商品面及服務對象範圍。另為吸引外資參與集中結算市場，期交所業獲美國商品期貨交易委員會(CFTC)核發交換契約(SWAP)集中結算之監管豁免(No-Action Relief)，及歐洲證券及市場管理局(ESMA)認可為歐盟境外第三國集中結算機構(TC-CCP)，與亦持續爭取國外合格集中結算機構(QCCP)資格，俾利增加國外金融機構對於我國市場之信心及資金運用效率。面對金融市場的激烈競爭，期交所持續打造具前瞻性與國際競爭力的店頭衍生性商品集中結算服務，提升市場安全與效率，以強化我國金融基礎建設。