拼多多跨境電商平台Temu被爆出14日已向美國波士頓聯邦法院發起訴訟，起訴快時尚競爭對手、同在大陸創立的SHEIN（希音）違反美國反壟斷法，指控SHEIN利用市場支配力量強迫服裝廠商簽訂獨家協議，並阻止廠商與Temu合作。SHEIN發言人則在17日表示，Temu 的訴訟「沒有根據，我們將積極應訴」。

實際上，稍早這兩家公司已在美國芝加哥陷入了另外一起法律衝突。SHEIN指控Temu在社交網路上與網紅達人一同貶損SHEIN。對此，Temu方面已提交動議申請駁回該訴訟，但美國當地法院尚未作出決定。

由於Temu進入美國市場的時間還不到一年，據《ITBEAR科技資訊》報導，Temu指控SHEIN利用其市場主導地位，通過強迫服裝廠商與其簽訂獨家協議來阻止廠商與Temu合作。

起訴書中具體指出：「作為市場主導的超快時尚零售商，SHEIN清楚廠商需要依賴其銷量和美國市場管道，因此它可以強迫廠商不與Temu合作。」並指控SHEIN「破壞了美國超快時尚市場的擴張」。

觀察兩家公司的成長路徑。據資料顯示，SHEIN成立於2008年在南京成立，而後總部移到新加坡並在2017年進入美國市場，供應鏈則高度依賴大陸本土製造商，並通過國際物流將產品銷往美國、歐洲和亞洲。拚多多旗下的Temu則是去年9月剛上線的跨境電商平台，以「更低價格」為標籤，迅速進入美國市場。